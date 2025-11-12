Прокуратура выявила нарушения в размещении автозаправок в Рязанской области

Рязань
Прокуратура области провела проверку соблюдения прав хозяйствующих субъектов при размещении объектов дорожного сервиса, таких как автозаправочные станции (АЗС), кафе и станции технического обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону. В ходе надзорных мероприятий были выявлены серьезные нарушения. Среди основных проблем отмечены: несоответствие административных регламентов требованиям законодательства, отсутствие установленных стоимости и объема услуг по договорам о присоединении объектов к автомобильным дорогам местного значения, а также несоблюдение норм информирования о размещении объектов и обеспечения безопасных условий дорожного движения.

Прокуратура области провела проверку соблюдения прав хозяйствующих субъектов при размещении объектов дорожного сервиса, таких как автозаправочные станции (АЗС), кафе и станции технического обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены серьезные нарушения.

Среди основных проблем отмечены: несоответствие административных регламентов требованиям законодательства, отсутствие установленных стоимости и объема услуг по договорам о присоединении объектов к автомобильным дорогам местного значения, а также несоблюдение норм информирования о размещении объектов и обеспечения безопасных условий дорожного движения.

Прокуратура продолжит контролировать ситуацию и принимать меры для устранения выявленных нарушений.