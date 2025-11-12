Прокуратура нашла нарушения при обороте зерна в Рязанской области

Выявлены ошибки в оформлении сопроводительных документов на зерновые культуры, таких как товарно-транспортные накладные (например, в них не указана декларация о соответствии), счета-фактуры (не указаны год урожая, место происхождения или назначение зерна), нарушения правил хранения зерна, включая контроль влажности и температуры.

Прокуратура нашла нарушения при обороте зерна в Рязанской области. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

Установлено, что в деятельности семи юридических лиц допущены нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

В отношении ответственных должностных лиц прокуратура возбудила семь дел об административных правонарушениях. Им назначен штраф.