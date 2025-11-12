Павел Малков: Жители ждут от власти решения проблем, которые есть в городе Рязани

Жители ждут от власти решения проблем, которые есть в городе Рязани. Губернатор Павел Малков сказал об этом на заседании Правительства Рязанской области, на котором объявил о последних кадровых изменениях в администрации города Рязани и региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

Глава региона сообщил, что министром труда и социальной защиты населения назначен Андрей Кричинский, до этого исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Павел Малков подчеркнул, что перед министерством стоит очень много важнейших социальных задач. В их числе поддержка участников специальной военной операции и их близких, семей с детьми, ветеранов, других категорий граждан, которым нужна помощь и внимание от государства. Губернатор подчеркнул, что решение о назначении министра принято с учетом результатов работы. Он выразил уверенность в том, что профессионализм и эффективность Андрея Кричинского позволит и дальше успешно совершенствовать деятельность регионального ведомства.

Губернатор также отметил, что исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначен Борис Ясинский, ранее занимавший руководящие должности в администрациях Касимова, Рязанского района, города Рязани. Павел Малков пожелал ему успехов в ответственной работе на новом посту. «Областной центр — лицо нашего региона. У нас очень большие планы по развитию города. Надеюсь, что под вашим руководством все они будут воплощаться в жизнь, — сказал он. — Проблем в Рязани хватает, жители ждут, когда они будут решены. Думаю, что вы, как и все рязанцы, хотите видеть город уютным, комфортным, современным. Нам всем надо очень много поработать, чтобы этого добиться».