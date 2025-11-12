Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.30 / 81.30 12/11 17:45
Нал. EUR 94.40 / 95.37 12/11 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 387
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 719
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 180
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 172
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Павел Малков: Жители ждут от власти решения проблем, которые есть в городе Рязани
Губернатор Павел Малков сказал об этом на заседании Правительства Рязанской области, на котором объявил о последних кадровых изменениях в администрации города Рязани и региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

Жители ждут от власти решения проблем, которые есть в городе Рязани. Губернатор Павел Малков сказал об этом на заседании Правительства Рязанской области, на котором объявил о последних кадровых изменениях в администрации города Рязани и региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

Глава региона сообщил, что министром труда и социальной защиты населения назначен Андрей Кричинский, до этого исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Павел Малков подчеркнул, что перед министерством стоит очень много важнейших социальных задач. В их числе поддержка участников специальной военной операции и их близких, семей с детьми, ветеранов, других категорий граждан, которым нужна помощь и внимание от государства. Губернатор подчеркнул, что решение о назначении министра принято с учетом результатов работы. Он выразил уверенность в том, что профессионализм и эффективность Андрея Кричинского позволит и дальше успешно совершенствовать деятельность регионального ведомства.

Губернатор также отметил, что исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначен Борис Ясинский, ранее занимавший руководящие должности в администрациях Касимова, Рязанского района, города Рязани. Павел Малков пожелал ему успехов в ответственной работе на новом посту. «Областной центр — лицо нашего региона. У нас очень большие планы по развитию города. Надеюсь, что под вашим руководством все они будут воплощаться в жизнь, — сказал он. — Проблем в Рязани хватает, жители ждут, когда они будут решены. Думаю, что вы, как и все рязанцы, хотите видеть город уютным, комфортным, современным. Нам всем надо очень много поработать, чтобы этого добиться».