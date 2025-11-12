Павел Малков представил чиновникам нового и. о. мэра Рязани Бориса Ясинского

Губернатор Павел Малков представил чиновникам нового и. о. мэра Рязани Бориса Ясинского на заседании правительства, которое прошло 12 ноября.

Проблем в Рязани хватает, жители ждут, когда они будут решены. Я думаю вы, как и все жители Рязани, хотят видеть город уютным, комфортным, современным. Нам всем надо очень много поработать, чтобы этого добиться», — заявил Малков и пожелал успехов Ясинскому.

Борис Ясинский с 2021 года уже работал в мэрии и занимал пост начальника отдела капитального ремонта и мониторинга жилищного фонда управления энергетики и ЖКХ. С 2023 года был первым заместителем главы администрации города Касимова. С 2024 года занимал должность главы Рязанского района.

Напомним, Ясинского утвердили в новой должности 7 ноября до проведения конкурса на должность главы администрации. Ранее Виталий Артемов покинул пост мэра по собственному желанию. За его снятие должности проголосовали депутаты гордумы.

