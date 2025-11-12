Павел Малков: Поздравляю рязанских спортсменов и тренеров с заслуженными наградами

Губернатор Павел Малков сообщил о том, что спортсмены Рязанской области добились высоких результатов на международных соревнованиях.

Губернатор Павел Малков сообщил о том, что спортсмены Рязанской области добились высоких результатов на международных соревнованиях.

«Рязанцы — призеры чемпионатов мира по единоборствам. Поздравляю спортсменов и тренеров с заслуженными наградами», — сказал Павел Малков.

Так, в Рязани завершился Чемпионат мира по рукопашному бою. Наши спортсмены завоевали три медали: 1 место у Валерии Власовой, 2 место — у Софьи Чекановой («Демонстрация техники», +58 кг), («Демонстрация техники», +58 кг). Третье место завоевал Игорь Севастьянов («Демонстрация техники», абсолютная категория).

На Чемпионате мира по джиу-джитсу в Таиланде рязанские спортсмены вновь отличились: 2 место — Роман Комаров (файтинг, до 62 кг), 3 место — Евгения Никифорова (файтинг, до 48 кг) и Евгений Мальцев (полноконтактное джиу-джитсу, до 62 кг).