Несколько улиц в Рязани остались без света
Электричества нет на улицах Кальной и Быстрецкой, а также на Касимовском шоссе. Бригады приступили к проведению ремонтных работ. Подачу электричества планируют восстановить в течение четырех часов.
