Названа дата завершения благоустройства Черезовских прудов, где сорвали сроки

Названа дата завершения благоустройства Черезовских прудов в Рязани, где подрядчик сорвал сроки работ. Её озвучили на заседании правительства 12 ноября.
Министр ТЭК и ЖКХ области Артем Уворвихвост заявил, что единственный объект по программе комфортная городская среда, который остается в работе, — Черезовские пруды.
«Ситуация тяжелая, по договору подрядчик должен был закончить работы до 15 августа. Сроки сорваны неоднократно…», — отметил министр.
И. о. мэра Рязани Борис Ясинский подтвердил проблемы с подрядчиком.
«Там ситуация очень сложная, но не безвыходная, думаю до 1 декабря работы будут выполнены», — заявил Ясинский.
Малков подчеркнул, что «никого не волнует, что там недобросовестный подрядчик, всем нужен результат».
Напомним, благоустройством территории занимается ООО «Техно Строн». Подрядчику необходимо по четной стороне улицы Новоселов расчистить береговую линию, установить скамейки, урны, дополнительное освещение и обустроить площадку для выгула собак.
На эти цели выделяли 26 миллионов 489 тысяч 920 рублей.
Ранее сообщалось, что благоустройство Черезовских прудов могут не закончить в срок, прокуратура проводила проверку.