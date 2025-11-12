Названа дата завершения благоустройства Черезовских прудов, где сорвали сроки

Министр ТЭК и ЖКХ области Артем Уворвихвост заявил, что единственный объект по программе комфортная городская среда, который остается в работе, — Черезовские пруды. «Ситуация тяжелая, по договору подрядчик должен был закончить работы до 15 августа. Сроки сорваны неоднократно… «, — отметил министр. И. о. мэра Рязани Борис Ясинский подтвердил проблемы с подрядчиком. «Там ситуация очень сложная, но не безвыходная, думаю до 1 декабря работы будут выполнены», — заявил Ясинский. Малков подчеркнул, что «никого не волнует, что там недобросовестный подрядчик, всем нужен результат».