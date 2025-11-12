Малков: в пилотном проекте по малым госзакупкам через цифровые платформы уже более 50 школ и колледжей Рязанской области

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в сессии «Платформизация госзакупок», которая прошла в рамках Дня платформенной экономики на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что Малков назначен куратором развития платформенной экономики в стране. Губернатор рассказал на сессии о пилотном опыте Рязанской области по цифровизации госзакупок малого объема в системе образования и проработке вопроса масштабирования этой практики в стране.

Модератором сессии выступил заместитель начальника Экспертного управления президента РФ Александр Вилинов. В дискуссии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, главный исполнительный директор объединенной компании Wildberries и Russ Роберт Мирзоян, представители органов власти субъектов РФ, общественных объединений. Шла речь о современных механизмах экономического роста, сценариях внедрения платформенных решений в систему госзакупок в рамках поручения президента России, вопросах повышения уровня доступности участия в них для субъектов МСП, прозрачности и контроля всех этапов закупочного процесса.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что ключевое направление — качество образования, которое формируется, в том числе, благодаря тому оборудованию, которое есть в школах. Большое внимание уделяется вопросам качества и стоимости приобретаемого оборудования. Платформизация госзакупок помогает решать существующие проблемы в обеспечении учебных заведений современной базой.

«Видим прекрасный опыт Рязанской области. Он пока небольшой, но значимый. Расчеты показывают, что перевод закупок для школ, детских садов, колледжей к использованию инструментов платформенной экономики позволит нам обеспечить качество оборудования и снизить его цену», — сказал Сергей Кравцов.

Губернатор Павел Малков отметил, что цифровая платформенная экономика позволяет сократить расстояние между поставщиком и потребителем, государство должно использовать эти возможности.

«Активно двигаемся в сторону платформенной экономики. Это новые возможности абсолютно для всех. Закупки для государственных нужд с использованием цифровых платформ — часть платформенной экономики. С 1 сентября мы запустили пилотный проект по малым госзакупкам для учреждений образования. В нем уже более 50 школ и колледжей. Нужно доработать этот механизм для того, чтобы на платформе можно было комфортно купить все необходимое для государства, не только для системы образования. Определенный набор инструментов есть, но его недостаточно. Нужна специализированная площадка для органов власти. Нужны решения по техническим вопросам: подписание госконтрактов и обоснование их цен, реализация национального режима, специальные аналитика, отчетность и так далее. Огромный бюрократический аппарат, который работает на госзакупках, будет не нужен благодаря помощи цифровых платформ. Этот процесс уже идет. Есть отдельное поручение Президента об экспериментальном режиме госзакупок. Необходимо доработать нормативно-правовую базу и попробовать новые решения. На площадке комиссии Госсовета РФ по направлению „Эффективная и конкурентная экономика“ активно занимаемся проработкой рекомендаций. Регионы в этом очень заинтересованы», — сказал Павел Малков.

Губернатор напомнил о том, что Рязанская область в настоящее время реализует пилотный проект в этом направлении. С 1 сентября работает экспериментальный режим по «малым закупкам» через маркетплейсы в сфере образования. Проведен ряд тестовых закупок канцтоваров, мебели, учебного оборудования. Павел Малков подчеркнул, что серьезных недостатков в таком способе закупок не выявлено, а вот преимуществ много, в их числе скорость, удобство, снижение издержек и экономия бюджетных средств. Весь процесс от закупки до поставки занимает от 3 до 6 дней. Важное преимущество — дополнительный контроль качества со стороны платформы.