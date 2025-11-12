«Людей просто послали». Малков вновь раскритиковал чиновников

Павел Малков вновь раскритиковал ответы чиновников на обращения граждан в социальных сетях. Губернатор в очередной раз поднял проблему на заседании правительства 12 ноября.
«Надо сказать, что стали получше ответы, но не все пока услышали посыл…», — отметил политик.
Он зачитал ответ Дирекции дорог Рязанской области и назвал его «издевательством, бессмысленным набором чиновничьих слов и штампов».
«Я ничего не понял. Проведите, пожалуйста, разговор профилактический. Так нельзя с людьми разговаривать», — поручил Малков зампреду правительства Павлу Супруну, который курирует организацию.
Также глава региона прочитал ответ в соцсетях от «Жилбытсервиса» и заявил, что «не надо отправлять людей в другие инстанции».
«Просто послали людей… Мы никогда людей не направляем в другие инстанции. Мы сами можем переслать в инстанцию по назначению и уведомить об этом человека, но никогда нельзя отвечать, что это не наш вопрос иди в другое место. Это под жестким запретом», — пояснил Малков.
Ещё один ответ от администрации Рязани о нарушении парковок на газоне он назвал «чиновничьим издевательством».
«Мы сегодня с вами договариваемся, но больше я таких ответов видеть не должен», — заключил политик.
Напомним, 21 октября на заседании регионального правительства Павел Малков высмеял рязанских чиновников за отписки в ответ на общения граждан. Он также пообещал, что будет продолжать читать «подобные вопиющие случаи» на следующих заседаниях правительства. 28 октября он заявлял, что намерен увольнять за некорректные ответы властей в соцсетях.