«Людей просто послали». Малков вновь раскритиковал чиновников

Павел Малков вновь раскритиковал ответы чиновников на обращения граждан в соцсетях на заседании правительства 12 ноября. Он отметил, что ответы стали лучше, но ещё не все правильно понимают суть. Малков назвал ответ Дирекции дорог Рязанской области «издевательством» и поручил провести профилактическую беседу, подчеркнув, что так с людьми разговаривать нельзя. Также он раскритиковал ответ «Жилбытсервиса», где людей отправили в другие инстанции. По словам Малкова, это недопустимо — всегда нужно самим перенаправлять запросы и уведомлять граждан. Ответ администрации Рязани по нарушению парковки на газоне глава региона также назвал «издевательством» и потребовал больше таких ответов не допускать.

Павел Малков вновь раскритиковал ответы чиновников на обращения граждан в социальных сетях. Губернатор в очередной раз поднял проблему на заседании правительства 12 ноября.

«Надо сказать, что стали получше ответы, но не все пока услышали посыл…», — отметил политик.

Он зачитал ответ Дирекции дорог Рязанской области и назвал его «издевательством, бессмысленным набором чиновничьих слов и штампов».

«Я ничего не понял. Проведите, пожалуйста, разговор профилактический. Так нельзя с людьми разговаривать», — поручил Малков зампреду правительства Павлу Супруну, который курирует организацию.

Также глава региона прочитал ответ в соцсетях от «Жилбытсервиса» и заявил, что «не надо отправлять людей в другие инстанции».

«Просто послали людей… Мы никогда людей не направляем в другие инстанции. Мы сами можем переслать в инстанцию по назначению и уведомить об этом человека, но никогда нельзя отвечать, что это не наш вопрос иди в другое место. Это под жестким запретом», — пояснил Малков.

Ещё один ответ от администрации Рязани о нарушении парковок на газоне он назвал «чиновничьим издевательством».

«Мы сегодня с вами договариваемся, но больше я таких ответов видеть не должен», — заключил политик.

Напомним, 21 октября на заседании регионального правительства Павел Малков высмеял рязанских чиновников за отписки в ответ на общения граждан. Он также пообещал, что будет продолжать читать «подобные вопиющие случаи» на следующих заседаниях правительства. 28 октября он заявлял, что намерен увольнять за некорректные ответы властей в соцсетях.