«Известия»: водителей легковушек штрафуют из-за поддельных номеров у грузовиков

Водители легковых автомобилей в разных регионах России начали получать штрафы до 600 тыс. рублей за нарушения, допущенные грузовиками, использующими поддельные государственные номера. Об этом сообщили « Известия »:

По данным издания, перед прохождением автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) некоторые водители грузовиков устанавливают дублирующие регистрационные знаки, которые совпадают с номерами легковушек. В результате штрафы за превышение веса или габаритов приходят другим.

В Ространснадзоре заявили, что подобный штраф можно обжаловать в ведомстве или в суде.