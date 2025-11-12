«Известия»: в России завершилась «зарплатная гонка»

По данным издания, рост реальных зарплат в России практически остановится в 2026 году, увеличившись всего на 2,7%. Компании больше не могут повышать оклады, а рынок труда не будет перегрет. Специалисты считают, что наращивание фонда оплаты труда становится нерентабельным из-за высоких ставок и налоговой нагрузки. Эксперты считают, что замедление роста зарплат может привести к снижению покупательной способности и росту теневой занятости, однако это поможет сдержать инфляцию. Отмечается, что в 2026 году наибольший рост зарплат ожидается в IT-сфере и строительстве. В бюджетной сфере реальные доходы останутся примерно на уровне 2025 года.

В России завершилась «зарплатная гонка». Об этом сообщают « Известия ».

По данным издания, рост реальных зарплат в России практически остановится в 2026 году, увеличившись всего на 2,7%. Компании больше не могут повышать оклады, а рынок труда не будет перегрет.

Специалисты считают, что наращивание фонда оплаты труда становится нерентабельным из-за высоких ставок и налоговой нагрузки.

Эксперты считают, что замедление роста зарплат может привести к снижению покупательной способности и росту теневой занятости, однако это поможет сдержать инфляцию.

Отмечается, что в 2026 году наибольший рост зарплат ожидается в IT-сфере и строительстве. В бюджетной сфере реальные доходы останутся примерно на уровне 2025 года.