Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.36 0.35 12/11
ЦБ EUR 94.2 0.27 12/11
Нал. USD 81.70 / 81.40 12/11 10:30
Нал. EUR 94.80 / 95.47 12/11 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 362
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 645
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 158
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 124
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
«Известия»: в России завершилась «зарплатная гонка»
По данным издания, рост реальных зарплат в России практически остановится в 2026 году, увеличившись всего на 2,7%. Компании больше не могут повышать оклады, а рынок труда не будет перегрет. Специалисты считают, что наращивание фонда оплаты труда становится нерентабельным из-за высоких ставок и налоговой нагрузки. Эксперты считают, что замедление роста зарплат может привести к снижению покупательной способности и росту теневой занятости, однако это поможет сдержать инфляцию. Отмечается, что в 2026 году наибольший рост зарплат ожидается в IT-сфере и строительстве. В бюджетной сфере реальные доходы останутся примерно на уровне 2025 года.

В России завершилась «зарплатная гонка». Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, рост реальных зарплат в России практически остановится в 2026 году, увеличившись всего на 2,7%. Компании больше не могут повышать оклады, а рынок труда не будет перегрет.

Специалисты считают, что наращивание фонда оплаты труда становится нерентабельным из-за высоких ставок и налоговой нагрузки.

Эксперты считают, что замедление роста зарплат может привести к снижению покупательной способности и росту теневой занятости, однако это поможет сдержать инфляцию.

Отмечается, что в 2026 году наибольший рост зарплат ожидается в IT-сфере и строительстве. В бюджетной сфере реальные доходы останутся примерно на уровне 2025 года.