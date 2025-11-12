Госдума выступила против запрета на продажу алкоголя в новогодние праздники

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный выступил против предложения о запрете продажи алкоголя с декабря до конца новогодних праздников. Об этом пишет издание «Абзац».
С таким призывом ранее выступил создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов.
Куринный отметил, что резкие и жесткие запреты не приведут к положительным результатам. Вместо этого он предложил внедрить комплекс мер для постепенного ограничения доступности алкоголя.
Куринный считает, что в текущих условиях нецелесообразно вводить строгие ограничения на продажу алкогольной продукции. Он выступает за более мягкие методы, такие как повышение цен на алкоголь, концентрация его продаж в специализированных магазинах и активная информационная кампания, направленная на формирование здорового образа жизни. По словам депутата, такой комплексный подход может привести к положительным изменениям в обществе.