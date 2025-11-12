Госдума выступила против запрета на продажу алкоголя в новогодние праздники

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный выступил против запрета продажи алкоголя с декабря до конца новогодних праздников, о чём сообщает «Абзац». Ранее такое предложение озвучил создатель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов. Куринный считает, что жёсткие запреты неэффективны и предлагает постепенное ограничение доступности алкоголя через комплекс мер: повышение цен, продажу только в специализированных магазинах и активную информационную кампанию по формированию здорового образа жизни. Такой подход, по его мнению, будет более действенным и уместным в текущих условиях.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный выступил против предложения о запрете продажи алкоголя с декабря до конца новогодних праздников. Об этом пишет издание «Абзац».

С таким призывом ранее выступил создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов.

Куринный отметил, что резкие и жесткие запреты не приведут к положительным результатам. Вместо этого он предложил внедрить комплекс мер для постепенного ограничения доступности алкоголя.

Куринный считает, что в текущих условиях нецелесообразно вводить строгие ограничения на продажу алкогольной продукции. Он выступает за более мягкие методы, такие как повышение цен на алкоголь, концентрация его продаж в специализированных магазинах и активная информационная кампания, направленная на формирование здорового образа жизни. По словам депутата, такой комплексный подход может привести к положительным изменениям в обществе.