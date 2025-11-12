Госдума расширила основания для разрыва трудового договора с иностранцами

Госдума России приняла во втором и третьем чтении законопроект, который расширяет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом пишет «Интерфакс». Инициатива, внесенная депутатами от фракции «Новые люди», включает случаи, когда работодатели обязаны сокращать численность иностранных работников в соответствии с нормативными правовыми актами регионов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что регионы должны иметь больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы эффективно адаптировать законодательство к местным условиям. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Советом Федерации он был одобрен на заседании в среду.

