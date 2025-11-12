Рязань
Госдума расширила основания для разрыва трудового договора с иностранцами
Госдума России приняла во втором и третьем чтении законопроект, который расширяет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом пишет «Интерфакс».

Инициатива, внесенная депутатами от фракции «Новые люди», включает случаи, когда работодатели обязаны сокращать численность иностранных работников в соответствии с нормативными правовыми актами регионов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вопросы совершенствования миграционной политики остаются приоритетными для депутатов. Он отметил, что регионы должны иметь больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы эффективно адаптировать законодательство к местным условиям.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Советом Федерации он был одобрен на заседании в среду.