Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.30 / 81.30 12/11 17:45
Нал. EUR 94.40 / 95.37 12/11 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 387
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 719
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 180
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 171
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Google обвинили в слежке за личными данными пользователей с помощью ИИ
Компания Google подверглась иску за незаконный доступ к личной переписке пользователей Gmail через ИИ Gemini. По данным Bloomberg, истцы обвиняют Google в слежке за личными сообщениями в Gmail, Chat и Meet без согласия пользователей. Иск утверждает, что таким образом нарушено законодательство Калифорнии о запрете скрытого сбора конфиденциальных данных. Ранее пользователи могли самостоятельно включать функцию Gemini, но в октябре Google активировала её автоматически во всех сервисах, не информируя пользователей. Пострадавшие требуют признать действия Google нарушением права на личную жизнь и намерены добиваться защиты своих прав в суде.

Компания Google оказалась под ударом после подачи иска, в котором ее обвиняют в незаконном доступе к личной переписке пользователей почтового сервиса Gmail с помощью искусственного интеллекта (ИИ) Gemini.

Как сообщает агентство Bloomberg, истцы утверждают, что Google использовала AI Gemini для отслеживания частных коммуникаций пользователей в Gmail, а также в сервисах Chat и Meet, собирая данные без ведома и согласия пользователей.

Согласно иску, действия компании нарушают законодательство штата Калифорния, которое запрещает тайный сбор конфиденциальной информации. Ранее пользователи имели возможность самостоятельно решать, активировать ли функцию Gemini в приложениях, однако в октябре Google автоматически включила ее во всех сервисах, не предупредив пользователей о таком изменении.

Пострадавшие требуют признать действия компании нарушающими их право на неприкосновенность личной жизни и намерены добиться справедливости в суде.