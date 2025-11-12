Google обвинили в слежке за личными данными пользователей с помощью ИИ

Компания Google оказалась под ударом после подачи иска, в котором ее обвиняют в незаконном доступе к личной переписке пользователей почтового сервиса Gmail с помощью искусственного интеллекта (ИИ) Gemini.
Как сообщает агентство Bloomberg, истцы утверждают, что Google использовала AI Gemini для отслеживания частных коммуникаций пользователей в Gmail, а также в сервисах Chat и Meet, собирая данные без ведома и согласия пользователей.
Согласно иску, действия компании нарушают законодательство штата Калифорния, которое запрещает тайный сбор конфиденциальной информации. Ранее пользователи имели возможность самостоятельно решать, активировать ли функцию Gemini в приложениях, однако в октябре Google автоматически включила ее во всех сервисах, не предупредив пользователей о таком изменении.
Пострадавшие требуют признать действия компании нарушающими их право на неприкосновенность личной жизни и намерены добиться справедливости в суде.