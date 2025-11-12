ГАИ сообщила о проведении рейдов в Рязанской области
В среду, 12 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке. Нарушителям грозят штрафы.
