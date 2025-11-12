Дирекции дорог Рязанской области внесли представление

Представление Дирекция получила из-за нарушений при проведении ремонтных работ на дороге «Покровское-Канино» в Ухоловском районе. Специалисты выявили нарушения требований ГОСТа, выразившиеся в отсутствии дорожных знаков и разметки, и иные недостатки.