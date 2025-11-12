Депутаты Рязанской областной Думы приняли участие в благотворительной акции «Коробка храбрости»

10 ноября стартовала всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости», организованная партией «Единая Россия» и приуроченная к Всемирному дню ребенка. Уже в тринадцатый раз проводится сбор игрушек для маленьких пациентов, находящихся на лечении в различных медицинских учреждениях, сообщили в облдуме. К проекту присоединились и депутаты Рязанской областной Думы. Свои подарки они положили в «Коробку храбрости», установленную в фойе регионального парламента.

10 ноября стартовала всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости», организованная партией «Единая Россия» и приуроченная к Всемирному дню ребенка. Уже в тринадцатый раз проводится сбор игрушек для маленьких пациентов, находящихся на лечении в различных медицинских учреждениях, сообщили в облдуме.

К проекту присоединились и депутаты Рязанской областной Думы. Свои подарки они положили в «Коробку храбрости», установленную в фойе регионального парламента.

«Очень важно, чтобы каждый малыш чувствовал внимание и заботу со стороны нас, взрослых, особенно в сложные моменты. Надеюсь, что собранные игрушки понравятся детям и помогут легче справиться с трудностями, — подчеркнул спикер законодательного собрания Аркадий Фомин. — Замечательно, что число неравнодушных людей, поддержавших эту добрую инициативу, увеличивается. В прошлом году в мероприятии участвовали почти 170 тысяч человек, которые передали юным пациентам по всей стране свыше 500 тысяч сувениров: настольные игры, канцтовары, книги, творческие наборы. Приглашаю рязанцев стать частью проекта. В наших силах подарить маленьким героям положительные эмоции!»

Точки сбора будут размещены до 2 декабря в штабе общественной поддержки «Единой России», административных зданиях, торговых центрах, на предприятиях.