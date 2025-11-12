Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.30 / 81.30 12/11 17:45
Нал. EUR 94.40 / 95.37 12/11 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 387
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 719
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 180
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 171
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Депутаты Рязанской областной Думы приняли участие в благотворительной акции «Коробка храбрости»
10 ноября стартовала всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости», организованная партией «Единая Россия» и приуроченная к Всемирному дню ребенка. Уже в тринадцатый раз проводится сбор игрушек для маленьких пациентов, находящихся на лечении в различных медицинских учреждениях, сообщили в облдуме. К проекту присоединились и депутаты Рязанской областной Думы. Свои подарки они положили в «Коробку храбрости», установленную в фойе регионального парламента.

10 ноября стартовала всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости», организованная партией «Единая Россия» и приуроченная к Всемирному дню ребенка. Уже в тринадцатый раз проводится сбор игрушек для маленьких пациентов, находящихся на лечении в различных медицинских учреждениях, сообщили в облдуме.

К проекту присоединились и депутаты Рязанской областной Думы. Свои подарки они положили в «Коробку храбрости», установленную в фойе регионального парламента.

«Очень важно, чтобы каждый малыш чувствовал внимание и заботу со стороны нас, взрослых, особенно в сложные моменты. Надеюсь, что собранные игрушки понравятся детям и помогут легче справиться с трудностями, — подчеркнул спикер законодательного собрания Аркадий Фомин. — Замечательно, что число неравнодушных людей, поддержавших эту добрую инициативу, увеличивается. В прошлом году в мероприятии участвовали почти 170 тысяч человек, которые передали юным пациентам по всей стране свыше 500 тысяч сувениров: настольные игры, канцтовары, книги, творческие наборы. Приглашаю рязанцев стать частью проекта. В наших силах подарить маленьким героям положительные эмоции!»

Точки сбора будут размещены до 2 декабря в штабе общественной поддержки «Единой России», административных зданиях, торговых центрах, на предприятиях.