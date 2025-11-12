ЦБ: крупные переводы самому себе по СБ включат в признаки мошеннических операций

В Центробанке инициативу объяснили тем, что участились случаи, когда мошенники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. «Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — отметили в Банке России.

