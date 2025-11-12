Андрея Кричинского утвердили министром труда и соцзащиты Рязанской области

Глава региона отметил, что у ведомства очень много важнейших социальных вопросов, в том числе поддержка участников СВО, их семей; поддержка семей с детьми; ветеранов и других категорий граждан, которым нужна помощь, поддержка от государства.

Андрея Кричинского утвердили министром труда и соцзащиты Рязанской области. Об этом 12 ноября на заседании правительства заявил губернатор Павел Малков.

Глава региона отметил, что у ведомства очень много важнейших социальных вопросов, в том числе поддержка участников СВО, их семей; поддержка семей с детьми; ветеранов и других категорий граждан, которым нужна помощь, поддержка от государства.

«Рассчитываю на ваш профессионализм, эффективность, работу министерства надо дальше совершенствовать, работы ещё очень много», — напутствовал Кричинского Малков.

Андрей Кричинский работает в министерстве с 2018 года. Занимал должности от начальника отдела до первого заместителя министра. С августа 2025 года исполнял обязанности министра.