Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.36 0.35 12/11
ЦБ EUR 94.2 0.27 12/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 11/11 18:15
Нал. EUR 94.50 / 95.57 11/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 323
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 565
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 120
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 062
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Журналист-иноагент из Рязани Ежов внесен в список террористов и экстремистов
Отметим, что людям и организациям, попавшим в реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать в сети информацию, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Напомним, Ежова признали иноагентом в июле 2024 года. 1 ноября 2025 года стало известно, что его заочно осудили на шесть лет. Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Российский журналист, уроженец Рязани Сергей Ежов* внесен в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.

Отметим, что людям и организациям, попавшим в реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать в сети информацию, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Напомним, Ежова* признали иноагентом в июле 2024 года. 1 ноября 2025 года стало известно, что его заочно осудили на шесть лет.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.