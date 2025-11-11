Журналист-иноагент из Рязани Ежов внесен в список террористов и экстремистов

Отметим, что людям и организациям, попавшим в реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать в сети информацию, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Напомним, Ежова признали иноагентом в июле 2024 года. 1 ноября 2025 года стало известно, что его заочно осудили на шесть лет. Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Российский журналист, уроженец Рязани Сергей Ежов* внесен в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.

Отметим, что людям и организациям, попавшим в реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать в сети информацию, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Напомним, Ежова* признали иноагентом в июле 2024 года. 1 ноября 2025 года стало известно, что его заочно осудили на шесть лет.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.