Жителей рязанского поселка предупредили об отключении света 13 ноября
13 ноября с 10:00 до 14:00 в Шилове отключат свет на следующих улицах: Индустриальная; Спортивная; 8 Марта; Липаткина; Озерная; Весенняя; Алексеевская; Новоселковская. Отмечается, что причина отключения — плановые ремонтные работы.
Жителей поселка Шилово предупредили об отключении света. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что 13 ноября с 10:00 до 14:00 в Шилове отключат свет на следующих улицах:
- Индустриальная;
- Спортивная;
- 8 Марта;
- Липаткина;
- Озерная;
- Весенняя;
- Алексеевская;
- Новоселковская.
Как указано в посте, причина отключения — плановые ремонтные работы.