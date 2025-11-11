Жителей рязанского поселка предупредили об отключении света 13 ноября

13 ноября с 10:00 до 14:00 в Шилове отключат свет на следующих улицах: Индустриальная; Спортивная; 8 Марта; Липаткина; Озерная; Весенняя; Алексеевская; Новоселковская. Отмечается, что причина отключения — плановые ремонтные работы.