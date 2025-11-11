Во время купального сезона в Рязанской области утонули 8 человек

Во время купального сезона в Рязанской области утонули 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, купальный сезон в этом году завершился 31 августа. Во время него в регионе утонули 8 человек, в том числе трое детей.

В МЧС отметили, что это на 50% ниже показателей 2024 года.

В ведомстве также рассказали, что основные причины гибели людей — не соблюдение правил безопасности на водных объектах.