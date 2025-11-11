Рязань
Во Владимире осудили двоих производителей наркотиков, собиравшихся продавать свою продукцию в Рязани
По данным следствия, жители Челябинской и Московской областей занялись производством наркотиков во Владимирской области в сентябре прошлого года. Для этого мужчины арендовали частный дом в деревне и разместили там специальное химическое и вспомогательное оборудование. Отмечается, что позже один из мужчин разметил около 20 килограмм синтетического наркотика в четырёх тайниках у села Романовское Александровского района, откуда их должны были забрать и перевезти в Рязанскую область. В феврале мужчин задержали. Из незаконного оборота изъято свыше 61 кг наркотиков различной степени готовности, а также более 3,8 кг прекурсоров наркотических средств, большое количество специального оборудования и химических веществ. Производителей приговорили к лишению. свободы на срок 15 и 10 лет соответственно.

Во Владимире осудили двоих производителей наркотиков, собиравшихся продавать свою продукцию в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба владимирской прокуратуры.

По данным следствия, жители Челябинской и Московской областей занялись производством наркотиков во Владимирской области в сентябре прошлого года. Для этого мужчины арендовали частный дом в деревне и разместили там специальное химическое и вспомогательное оборудование.

Отмечается, что позже один из мужчин разметил около 20 килограмм синтетического наркотика в четырёх тайниках у села Романовское Александровского района, откуда их должны были забрать и перевезти в Рязанскую область.

В феврале мужчин задержали. Из незаконного оборота изъято свыше 61 кг наркотиков различной степени готовности, а также более 3,8 кг прекурсоров наркотических средств, большое количество специального оборудования и химических веществ.

Производителей приговорили к лишению. свободы на срок 15 и 10 лет соответственно.