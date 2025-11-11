В Захаровском районе выявили нарушения в расселении жильцов аварийных домов

Прокуратура Захаровского района провела проверку соблюдения законодательства в процессе расселения жильцов из аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.
В ходе проверки было установлено, что в Безлыченском сельском поселении, а именно в селе Федоровское на улице Новоселов, дома № 2 и № 3 признаны аварийными и подлежат сносу. Срок расселения граждан из этих домов установлен до 23 октября 2025 года.
Однако проверка показала, что к установленному сроку необходимые меры со стороны муниципалитета не были приняты, и жильцам не были предоставлены жилые помещения, соответствующие требованиям для проживания.
В связи с выявленными нарушениями главе администрации муниципального образования внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Фактическое устранение нарушений будет находиться под контролем прокурора.
Фото: Прокуратура Рязанской области