В Захаровском районе выявили нарушения в расселении жильцов аварийных домов
Прокуратура Захаровского района проверила соблюдение законодательства при расселении жильцов аварийных домов в селе Федоровское (Безлыченское сельское поселение). Дома № 2 и № 3 признаны аварийными и подлежат сносу с расселением до 23 октября 2025 года. Проверка показала, что муниципалитет не принял необходимых мер и не предоставил жильцам подходящие жилые помещения к установленному сроку. Главе администрации внесено представление, которое сейчас рассматривается. Устранение нарушений контролирует прокурор.

Прокуратура Захаровского района провела проверку соблюдения законодательства в процессе расселения жильцов из аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

В ходе проверки было установлено, что в Безлыченском сельском поселении, а именно в селе Федоровское на улице Новоселов, дома № 2 и № 3 признаны аварийными и подлежат сносу. Срок расселения граждан из этих домов установлен до 23 октября 2025 года.

Однако проверка показала, что к установленному сроку необходимые меры со стороны муниципалитета не были приняты, и жильцам не были предоставлены жилые помещения, соответствующие требованиям для проживания.

В связи с выявленными нарушениями главе администрации муниципального образования внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Фактическое устранение нарушений будет находиться под контролем прокурора.

Фото: Прокуратура Рязанской области