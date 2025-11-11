В Старожилове пьяный сын угрожал матери табуретом

В поселке Старожилове полицейские задержали 24-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал и угрожал своей матери табуретом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 49-летняя женщина вернулась домой и увидела сына на кухне. Он был пьян и, увидев мать, начал угрожать ей расправой с помощью табурета. Испугавшись, женщина выбежала на улицу и вызвала полицию. Стражи порядка быстро прибыли на место и успокоили мужчину, после чего доставили его в отдел полиции. Ранее он уже имел проблемы с законом за угрозу убийством. В отношении него возбуждено уголовное дело, по которому ему может грозить до двух лет лишения свободы.

