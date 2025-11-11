Рязань
Отмечается, что на участке сельхозназначения в поселке Денежниково Рязанского района, который принадлежит предприятию, обнаружили несанкционированную свалку площадью около 1 тыс. кв. м. Россельхознадзор привлекал должностное лицо организации к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв) и назначал штраф 50 тысяч рублей. Прокуратура внесла собственнику представление. В итоге свалку ликвидировали. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Рязанском районе предприятие ликвидировало крупную несанкционированную свалку. Об этом 11 ноября сообщили в соцсетях Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Отмечается, что на участке сельхозназначения в поселке Денежниково Рязанского района, который принадлежит предприятию, обнаружили несанкционированную свалку площадью около 1 тыс. кв. м.

Россельхознадзор привлекал должностное лицо организации к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв) и назначал штраф 50 тысяч рублей.

Природоохранная прокуратура внесла собственнику представление.

В итоге несанкционированную свалку ликвидировали. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.