В Рязанской области зарегистрирован дефицит вакцины от ротавируса

Рязанская область вошла в число восьми регионов России, где родители сталкиваются с трудностями в получении прививки от ротавирусной инфекции для своих младенцев. Как пишут «Известия», в государственных и частных медицинских учреждениях наблюдается острый дефицит вакцины. Ситуация усугубляется тем, что прививка от ротавируса не включена в национальный календарь вакцинации, что освобождает региональные власти от обязательств по ее закупке. Однако медики предупреждают о серьезных рисках, связанных с ротавирусной инфекцией, которая может привести к сильному обезвоживанию у детей. В рязанских поликлиниках подтвердили отсутствие вакцины и посоветовали родителям обращаться в частные медицинские центры, где также фиксируется нехватка препарата.

