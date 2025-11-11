В Рязанской области в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» очистили более 70 км берегов рек и озер

В Рязанской области с апреля по октябрь 2025 года проходила Всероссийская экологическая акции «Вода России», которая проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Волонтеры очистили более 70 километров берегов рек и озер региона. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе облправительства.

В регионе в рамках акции состоялось 110 субботников. В целом очистили более 70 километров берегов рек и озер региона, собрано свыше 175 кубометров мусора.

«Жители региона принимают в акции самое активное участие. В этом году мы очень существенно нарастили масштабы. Больше 100 мероприятий в рамках акции прошло. И самое главное, что это не точечные события. Это становится нормой жизни для рязанцев разных поколений. Вместе мы формируем культуру ответственного отношения к нашей природе», — подчеркнул губернатор региона Павел Малков.

В этом году Рязань стала площадкой проведения семейного экофестиваля Всероссийской экологической акции «Вода России». Губернатор Рязанской области Павел Малков, министр природопользования региона Александр Новиков, директор ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» Вячеслав Дунаев, актриса и амбассадор акции Юлия Михалкова, представители местных предприятий, студенты, курсанты, школьники, активисты, а также жители города очистили около пяти километров береговой линии рек Ока и Трубеж.

Экологические субботники акции «Вода России» прошли на береговых линиях рек, озер и других водоемов Сараевского, Клепиковского, Рыбновского, Сапожковского, Пронского, Спасского, Захаровского, Александро-Невского, Скопинского, Шиловского, Чучковского и Шацкого районов, а также Кораблинского, Михайловского округов, Рязани и других муниципалитетов. Волонтеры собрали мусор на берегах рек Алешня, Проня, Трубеж, Мокша, Ранова, Ока, Пра, озер Борное, Святое, Селище и других водных объектов региона.

Всероссийская ежегодная экологическая акция «Вода России» реализуется Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным агентством водных ресурсов.

Ее цель — очистка от мусора берегов рек и водоемов, водоохранных зон, мест массового отдыха, а также формирование у граждан бережного отношения к водным объектам, привлечения внимания общественности к охране и улучшению их состояния.