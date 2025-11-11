В Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ
С 3 по 9 ноября в регионе количество заболевших ОРВИ составило 3917 человек. Отмечается, что это ниже уровня предыдущей недели на 16,2%. Среди заболевших жители областного центра составляют 78,5%.
В Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
