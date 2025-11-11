В Рязанской области пьяный механизатор украл 500 килограммов кукурузы

В селе Студенки Александро-Невского района сотрудники ДПС увидели трактор, из ковша которого высыпались зерна кукурузы. Полицейские остановили транспортное средство и увидели, что 23-летний водитель пьян. Предварительно полицейские установили, что он работает механизатором в сельхозпредприятии. Он выпил и решил вывезти на тракторе 500 килограммов зерна кукурузы, чтобы накормить домашний скот. Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до двух лет лишения свободы.

