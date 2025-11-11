В Рязанской области 12 ноября пройдет дождь

В среду, 12 ноября, в регионе будет облачно. Ночью и днем местами пройдет небольшой дождь, местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5°С, днём +3, +8°С.