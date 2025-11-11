Рязань
В рязанской больнице № 11 открыли новую операционную с современным оборудованием
Фото: Минздрав по Рязанской области