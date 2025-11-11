В рязанской больнице № 11 открыли новую операционную с современным оборудованием

В Городской клинической больнице № 11 открыли новую рентгенологическую операционную, а также ввели в эксплуатацию современный литотриптер Dornier Gemini для дистанционного дробления камней мочевой системы. Как пишет пресс-служба минздрава, это оборудование считается лучшим в мире и значительно повысит качество оказания медицинских услуг в области урологии.
Литотриптер Dornier Gemini не только эффективен для удаления камней в почках, мочеточнике и мочевом пузыре, но и служит идеальным рабочим местом для выполнения различных эндоскопических и чрескожных операций. Дистанционное дробление камней — это современный и щадящий метод лечения, который гарантирует высокую эффективность и минимальное вмешательство.
Кроме того, в больнице был проведен ремонт и создано новое многофункциональное рабочее место для уролога, обеспечивающее свободный доступ к пациенту и высококачественную визуализацию внутренних органов. Эти новшества позволят увеличить объем урологических операций и внедрить новые методы лечения в Городской клинической больнице № 11.
Фото: Минздрав по Рязанской области