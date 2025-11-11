В рязанской больнице № 11 открыли новую операционную с современным оборудованием

В ГКБ № 11 открыли новую рентгенологическую операционную и ввели в эксплуатацию современный литотриптер Dornier Gemini для дистанционного дробления камней мочевой системы. По словам Минздрава, это оборудование — одно из лучших в мире, что значительно улучшит качество урологической помощи. Литотриптер эффективно удаляет камни из почек, мочеточника и мочевого пузыря, а также подходит для эндоскопических и чрескожных операций. Метод дробления щадящий и высокоэффективный. Также в больнице провели ремонт и создали новое многофункциональное рабочее место для уролога с улучшенной визуализацией и доступом к пациенту. Это позволит расширить объем и качество урологических операций в ГКБ № 11.

Литотриптер Dornier Gemini не только эффективен для удаления камней в почках, мочеточнике и мочевом пузыре, но и служит идеальным рабочим местом для выполнения различных эндоскопических и чрескожных операций. Дистанционное дробление камней — это современный и щадящий метод лечения, который гарантирует высокую эффективность и минимальное вмешательство.

Кроме того, в больнице был проведен ремонт и создано новое многофункциональное рабочее место для уролога, обеспечивающее свободный доступ к пациенту и высококачественную визуализацию внутренних органов. Эти новшества позволят увеличить объем урологических операций и внедрить новые методы лечения в Городской клинической больнице № 11.

