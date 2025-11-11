В рязанских микрофинансовых организациях за год объем займов сократился на 21%

На займы гражданам приходится 10% от объема выдачи микрофинансовых организаций в Рязанской области. С января по июнь 2025 года населению выдали более 29 миллионов рублей. Еще 257 миллионов рублей получили компании и индивидуальные предприниматели. По данным регулятора, объем выдачи займов населению в Рязанской области сократился из-за того, что жители пользуются онлайн-займами из других регионов.

