В Рязани задержали молодого человека, объявленного в федеральный розыск

По данным УМВД, 22-летний рязанец совершил грабеж и скрылся от суда. Оперативники выяснили адрес квартиры, где находился молодой человек. «Полицейские выставили у этого адреса скрытое наблюдение. Чтобы не привлекать внимание местных жителей и не спугнуть злоумышленника, днем оперативник представал в образе работника — ремонтировал оборудование детской площадки», — отметили в сообщении. Разыскиваемого рязанца задержали. Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде ареста.