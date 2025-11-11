В Рязани водитель иномарки едва не сбил пешехода на переходе
На кадрах видно, как водитель синего Chevrolet начинает движение на желтый свет и не замечает пешехода, переходившего дорогу по переходу. Молодой человек успел отскочить от автомобиля. «Еще чуть-чуть и сбил бы», — отметил очевидец.
В Рязани водитель иномарки едва не сбил пешехода на переходе. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.
На кадрах видно, как водитель синего Chevrolet начинает движение на желтый свет и не замечает пешехода, переходившего дорогу по переходу. Молодой человек успел отскочить от автомобиля.
«Еще чуть-чуть и сбил бы», — отметил очевидец.