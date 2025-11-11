В Рязани водитель Hyundai Solaris сбил зеркало у Chevrolet и уехал

В Рязани 10 ноября в 11:07 произошло ДТП. Об этом сообщили в группе ВКонтакте ПУВР. Инцидент с участием двух автомобилей произошел на улице Кальная, дом 9, уточняется в посте. В припаркованную у обочины серебристую Chevrolet Lacetti врезался белый Hyundai Solaris. После столкновения водитель Hyundai вышел, осмотрел повреждения и покинул место происшествия. В результате аварии было повреждено боковое зеркало Chevrolet.