Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.36 0.35 12/11
ЦБ EUR 94.2 0.27 12/11
Нал. USD 81.30 / 81.20 11/11 17:25
Нал. EUR 94.50 / 95.57 11/11 17:25
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 310
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 543
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 110
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 036
В России зафиксировали рост спроса на валюту среди граждан
В октябре россияне купили иностранную валюту на сумму почти 160 млрд рублей — на 80% больше, чем в сентябре, и это максимум за два года, пишет «Коммерсантъ» с ссылкой на Центробанк. Спрос вырос и у компаний — они приобрели валюту на 3 трлн рублей. Экспортёры распродали свыше 8 млрд долларов, увеличив сделки почти на 70%. Эксперты объясняют рост по-разному. Наталия Пырьева связывает это с обострением геополитики при Трампе, но не ждёт дальнейшего роста из-за жёсткой монетарной политики. Валерий Вайсберг считает, что всплеск вызван подготовкой к длинным ноябрьским и новогодним праздникам, когда россияне запасаются валютой перед поездками. Он прогнозирует снижение спроса в ноябре и рост снова в декабре.

В октябре россияне потратили на покупку иностранной валюты почти 160 миллиардов рублей, что на 80% больше, чем в сентябре, и стало максимальным показателем за последние два года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Центробанка.

Спрос на валюту также увеличился и со стороны компаний, которые приобрели её на сумму три триллиона рублей. Активность на рынке экспортеров возросла: в октябре они распродали более восьми миллиардов долларов, увеличив объем сделок почти на 70%.

Эксперты имеют различные мнения о причинах такого повышенного спроса. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева связывает это с обострением геополитической ситуации при президенте США Дональде Трампе, однако не ожидает дальнейшего роста спроса из-за жесткой монетарной политики.

Директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг предполагает, что всплеск связан с подготовкой к длинным ноябрьским и новогодним праздникам, когда россияне стремятся пополнить запасы валюты по выгодному курсу перед поездками за границу. Он также считает, что в ноябре продажи вернутся к среднему уровню, а вновь возрастут только в декабре.