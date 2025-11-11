В России зафиксировали рост спроса на валюту среди граждан

В октябре россияне потратили на покупку иностранной валюты почти 160 миллиардов рублей, что на 80% больше, чем в сентябре, и стало максимальным показателем за последние два года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Центробанка.
Спрос на валюту также увеличился и со стороны компаний, которые приобрели её на сумму три триллиона рублей. Активность на рынке экспортеров возросла: в октябре они распродали более восьми миллиардов долларов, увеличив объем сделок почти на 70%.
Эксперты имеют различные мнения о причинах такого повышенного спроса. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева связывает это с обострением геополитической ситуации при президенте США Дональде Трампе, однако не ожидает дальнейшего роста спроса из-за жесткой монетарной политики.
Директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг предполагает, что всплеск связан с подготовкой к длинным ноябрьским и новогодним праздникам, когда россияне стремятся пополнить запасы валюты по выгодному курсу перед поездками за границу. Он также считает, что в ноябре продажи вернутся к среднему уровню, а вновь возрастут только в декабре.