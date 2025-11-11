В России зафиксировали рост спроса на валюту среди граждан

В октябре россияне купили иностранную валюту на сумму почти 160 млрд рублей — на 80% больше, чем в сентябре, и это максимум за два года, пишет «Коммерсантъ» с ссылкой на Центробанк. Спрос вырос и у компаний — они приобрели валюту на 3 трлн рублей. Экспортёры распродали свыше 8 млрд долларов, увеличив сделки почти на 70%. Эксперты объясняют рост по-разному. Наталия Пырьева связывает это с обострением геополитики при Трампе, но не ждёт дальнейшего роста из-за жёсткой монетарной политики. Валерий Вайсберг считает, что всплеск вызван подготовкой к длинным ноябрьским и новогодним праздникам, когда россияне запасаются валютой перед поездками. Он прогнозирует снижение спроса в ноябре и рост снова в декабре.

В октябре россияне потратили на покупку иностранной валюты почти 160 миллиардов рублей, что на 80% больше, чем в сентябре, и стало максимальным показателем за последние два года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Центробанка.

Спрос на валюту также увеличился и со стороны компаний, которые приобрели её на сумму три триллиона рублей. Активность на рынке экспортеров возросла: в октябре они распродали более восьми миллиардов долларов, увеличив объем сделок почти на 70%.

Эксперты имеют различные мнения о причинах такого повышенного спроса. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева связывает это с обострением геополитической ситуации при президенте США Дональде Трампе, однако не ожидает дальнейшего роста спроса из-за жесткой монетарной политики.

Директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг предполагает, что всплеск связан с подготовкой к длинным ноябрьским и новогодним праздникам, когда россияне стремятся пополнить запасы валюты по выгодному курсу перед поездками за границу. Он также считает, что в ноябре продажи вернутся к среднему уровню, а вновь возрастут только в декабре.