В России случаи гриппа выросли более чем в шесть раз

Количество случаев заболевания гриппом в России за последнюю неделю увеличилось более чем в шесть раз по сравнению с началом октября, сообщают в Роспотребнадзоре. На текущий момент среди циркулирующих штаммов гриппа преобладает вирус A (H3N2), который полностью соответствует вакцинным штаммам текущего сезона. В ходе селекторного совещания, проведенного главой Роспотребнадзора Анной Поповой, также было отмечено, что заболеваемость COVID-19 за 45-ю неделю года снизилась на 22,2%, составив 5,6 тыс. случаев.