В России случаи гриппа выросли более чем в шесть раз

Количество случаев заболевания гриппом в России за последнюю неделю увеличилось более чем в шесть раз по сравнению с началом октября, сообщают в Роспотребнадзоре.
На текущий момент среди циркулирующих штаммов гриппа преобладает вирус A (H3N2), который полностью соответствует вакцинным штаммам текущего сезона.
В ходе селекторного совещания, проведенного главой Роспотребнадзора Анной Поповой, также было отмечено, что заболеваемость COVID-19 за 45-ю неделю года снизилась на 22,2%, составив 5,6 тыс. случаев.
Кроме того, в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привито более 59,4 млн граждан, что составляет 40,3% населения страны. Ведомство призывает граждан не забывать о вакцинации и соблюдать меры предосторожности в период эпидемии.