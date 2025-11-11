В России предложили ввести лимиты для супругов на покупки в интернет-магазинах

В России обсуждают возможность создания системы, которая позволит одному из супругов ограничивать расходы другого на покупках в интернет-магазинах и маркетплейсах. Об этом рассказал Иван Курбаков, председатель общественной организации «Отцы рядом», передает «Абзац». По его словам, такая система должна срабатывать, если траты превышают заранее установленный лимит. Однако Курбаков отметил, что внедрение этой меры должно происходить на добровольной основе и с согласия обоих партнеров. Он подчеркнул, что вопросы семейного бюджета должны решаться с учетом доходов и потребностей каждой семьи.

