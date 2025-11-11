В России опровергли слухи о новом респираторно-синцитиальном вирусе

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о распространении нового респираторно-синцитиального вируса, который, по данным СМИ, вызывает симптомы, схожие с простудой. В пресс-службе ведомства сообщили, что данный вирус не является новым и хорошо изучен. Он относится к сезонным инфекциям и не указывает на появление нового патогена. Ранее в мире появились сообщения о новом респираторном вирусе PCB, который может привести к серьезным осложнениям, сопоставимым с COVID-19. Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что респираторно-синцитиальный вирус не представляет собой угрозу в контексте новых инфекций.

