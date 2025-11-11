В Подмосковье во время сноса горнолыжного комплекса погиб человек

В Подмосковье во время сноса горнолыжного комплекса 100 машин были повреждены и погиб один человек. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Инцидент произошел на глазах у местных жителей, некоторые из которых едва успели уклониться от падающих строительных обломков. В результате происшествия один человек погиб, а также чуть не пострадала женщина с коляской. Местные жители утверждают, что неоднократно обращались с жалобами на проведение демонтажных работ, однако рабочие продолжают игнорировать правила безопасности, выплачивая лишь штрафы за нарушения.

Фото: Плохие новости 18+