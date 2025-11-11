Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.36 0.35 12/11
ЦБ EUR 94.2 0.27 12/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 11/11 18:15
Нал. EUR 94.50 / 95.57 11/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 337
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 591
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 133
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Окском заповеднике засняли медведя, рысь и волков
В фотоловушку также попали лоси, кабан, белка. «Помимо традиционных посетителей, наши фотоловушки зафиксировали медведя и рысь, правда, ночью. Медведь не появлялся в нашем поле зрения с лета», — отметили в посте.

В Окском заповеднике засняли медведя, рысь и волков. Соответствующие кадры 11 ноября размещены в соцсетях учреждения.

В фотоловушку также попали лоси, кабан, белка.

«Помимо традиционных посетителей, наши фотоловушки зафиксировали медведя и рысь, правда, ночью. Медведь не появлялся в нашем поле зрения с лета», — отметили в посте.

Фото: Окский заповедник