В Окском заповеднике засняли медведя, рысь и волков
В фотоловушку также попали лоси, кабан, белка. «Помимо традиционных посетителей, наши фотоловушки зафиксировали медведя и рысь, правда, ночью. Медведь не появлялся в нашем поле зрения с лета», — отметили в посте.
В Окском заповеднике засняли медведя, рысь и волков. Соответствующие кадры 11 ноября размещены в соцсетях учреждения.
В фотоловушку также попали лоси, кабан, белка.
«Помимо традиционных посетителей, наши фотоловушки зафиксировали медведя и рысь, правда, ночью. Медведь не появлялся в нашем поле зрения с лета», — отметили в посте.
Фото: Окский заповедник