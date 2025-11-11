В Окском заповеднике засняли медведя, рысь и волков

В фотоловушку также попали лоси, кабан, белка. «Помимо традиционных посетителей, наши фотоловушки зафиксировали медведя и рысь, правда, ночью. Медведь не появлялся в нашем поле зрения с лета», — отметили в посте.