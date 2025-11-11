В муниципалитеты Рязанской области поступит новая коммунальная техника

До конца года в муниципалитеты Рязанской области поступит еще семь единиц коммунальной техники. Об этом сообщили в соцсетях регионального министерства ТЭК и ЖКХ. Отмечается, что Клепиковском районе появится вакуумная машина, для Рязанского района приобретут два фургона УАЗ, в Сапожковский район поступит самосвал ГАЗ, коммунальные парки Пронска, Шацка и Ермиши пополнятся автомобилями УАЗ. По данным министерства, в 2025 году муниципалитеты региона получат всего 22 единицы новой коммунальной техники на сумму более 156 миллионов рублей. 15 машин уже доставлены в районы.

До конца года в муниципалитеты Рязанской области поступит еще семь единиц коммунальной техники. Об этом сообщили в соцсетях регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Отмечается, что Клепиковском районе появится вакуумная машина, для Рязанского района приобретут два фургона УАЗ, в Сапожковский район поступит самосвал ГАЗ, коммунальные парки Пронска, Шацка и Ермиши пополнятся автомобилями УАЗ.

По данным министерства, в 2025 году муниципалитеты региона получат всего 22 единицы новой коммунальной техники на сумму более 156 миллионов рублей. 15 машин уже доставлены в районы.

Ранее стало известно, что в 13 муниципалитетах Рязанской области обновят парк коммунальной техники.

Фото: министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области