В Кораблинском округе почти завершили ремонт трассы Пехлец-Кораблино-Скопин

В Кораблинском округе близится к завершению ремонт трассы Пехлец — Кораблино — Скопин. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба регионального правительства. Длина дороги составляет более 26 км. По ней курсируют школьные автобусы, а также она связывает железнодорожную станцию «Кораблино», библиотеку и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Яблонево. Подрядчики обновили асфальтовое покрытие, укрепили обочины и обустроили тротуары. Сейчас выполняется нанесение дорожной разметки и установка новых знаков. Ремонт планируют завершить к концу ноября.

Фото: Правительство Рязанской области