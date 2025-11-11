Рязань
В Госдуме рассказали, какими должны быть новые ставки по семейной ипотеке
Госдума России может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей до конца текущего года. Об этом сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

В рамках нового законодательства обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение ставки на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10% или 12% для семей с одним ребенком.

Аксаков уточнил, что в настоящее время рассматриваются различные варианты ставок: 4%, 6%, а также 10% или 12% для семей с одним ребенком. Он отметил, что для семей с большим количеством детей вопрос ставки еще находится на стадии обсуждения. «Есть согласие по ставке для семей с тремя детьми, нужно договориться по большему числу детей», — добавил депутат.

Также он допустил, что законопроект может быть принят до конца года, а в следующем году он вступит в силу. В сентябре замглавы Минфина России Иван Чебесков сообщил о намерении сделать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей.

Напомним, что в июле прошлого года срок действия программы семейной ипотеки был продлен до 2030 года, и оформить ее можно по ставке до 6%.