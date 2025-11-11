В Госдуме предложили выдавать россиянам квартиры с рождения

В Госдуме предложили выдавать россиянам квартиры с рождения. Об этом сообщает «Лента. ру».

Депутаты заявили, что сейчас люди могут обзавестись жильём, только взяв ипотеку или построив дом.

«Льготы сильно давят на бюджет, а многие жители мегаполисов не могут позволить себе квартиры даже в кредит, так как они постоянно дорожают», — отметили в Госдуме.

Парламентарии предлагают обеспечивать людей бесплатным жильём по факту рождения. К тому же они призывают развивать систему арендного жилья, как в Европе: когда государство строит и сдаёт социальные квартиры по ценам ниже рыночных.