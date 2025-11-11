Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.36 0.35 12/11
ЦБ EUR 94.2 0.27 12/11
Нал. USD 81.30 / 81.20 11/11 17:25
Нал. EUR 94.50 / 95.57 11/11 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 310
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 543
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 110
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 036
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили разместить предупреждения о вреде на бутылках с алкоголем
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили размещать на бутылках алкоголя информацию о числе смертей, болезней и увольнений, связанных с его употреблением, пишет URA.ru. Цель инициативы — снизить алкогольную зависимость и сформировать ответственное отношение к алкоголю, по аналогии с предупреждениями на сигаретных пачках. Это часть широкой политики по ограничению вредных продуктов. Ранее обсуждались меры по предупреждениям на энергетиках и регулированию рекламы безалкогольных тонизирующих напитков.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили новую инициативу, согласно которой на бутылках с алкогольной продукцией будет размещаться информация о числе смертей, болезней и увольнений, связанных с употреблением алкоголя. Об этом пишет URA.ru.

Это предложение направлено на снижение зависимости россиян от алкоголя и формирование более ответственного отношения к его потреблению.

В своем обращении депутаты отметили, что такая мера может помочь в борьбе с алкогольной зависимостью, подобно тому, как на пачках сигарет размещаются предупреждения о вреде курения.

Инициатива является частью более широкой политики по предупреждению потребления потенциально вредных продуктов. Ранее обсуждались меры по размещению предупреждений на упаковках энергетических напитков и регулированию рекламы безалкогольных тонизирующих напитков.