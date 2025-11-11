В Госдуме предложили разместить предупреждения о вреде на бутылках с алкоголем

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили новую инициативу, согласно которой на бутылках с алкогольной продукцией будет размещаться информация о числе смертей, болезней и увольнений, связанных с употреблением алкоголя. Об этом пишет URA.ru.

Это предложение направлено на снижение зависимости россиян от алкоголя и формирование более ответственного отношения к его потреблению.

В своем обращении депутаты отметили, что такая мера может помочь в борьбе с алкогольной зависимостью, подобно тому, как на пачках сигарет размещаются предупреждения о вреде курения.

Инициатива является частью более широкой политики по предупреждению потребления потенциально вредных продуктов. Ранее обсуждались меры по размещению предупреждений на упаковках энергетических напитков и регулированию рекламы безалкогольных тонизирующих напитков.