Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 298
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 499
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 096
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 014
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Госдуме обеспокоены блокировкой SIM-карты вернувшихся из-за границы россиян
Зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выразил обеспокоенность по поводу новой меры, касающейся блокировки SIM-карт россиян, прибывших из-за границы. Об этом сообщила «Газета. ру».

По его словам, необходимость переходить по ссылке для разблокировки может вызвать панику среди граждан, особенно учитывая растущее количество злоумышленников, использующих фишинг и другие мошеннические схемы.

Согласно нововведениям, операторы связи начали рассылать уведомления о временных ограничениях на использование мобильного интернета для россиян, возвращающихся из-за границы. Это связано с программой по обеспечению безопасности и защите от беспилотников. Если SIM-карта оставалась неактивной в течение 72 часов или использовалась в международном роуминге, доступ к интернету и SMS будет блокироваться на срок до 24 часов. Для снятия ограничения пользователю необходимо будет подтвердить свою личность по ссылке, направленной оператором, или через кол-центр.

Свинцов отметил, что злоумышленники могут воспользоваться этой ситуацией, рассылая фальшивые ссылки прямо в аэропортах. Он считает, что новая мера скорее навредит безопасности, чем усилит её, и призвал к внимательному мониторингу ситуации. Если будут зафиксированы массовые жалобы на мошеннические сообщения после введения новых правил, возможно, потребуется пересмотреть данную норму.