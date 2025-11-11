В Госдуме обеспокоены блокировкой SIM-карты вернувшихся из-за границы россиян

Зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выразил обеспокоенность по поводу новой меры, касающейся блокировки SIM-карт россиян, прибывших из-за границы. Об этом сообщила «Газета. ру».

По его словам, необходимость переходить по ссылке для разблокировки может вызвать панику среди граждан, особенно учитывая растущее количество злоумышленников, использующих фишинг и другие мошеннические схемы.

Согласно нововведениям, операторы связи начали рассылать уведомления о временных ограничениях на использование мобильного интернета для россиян, возвращающихся из-за границы. Это связано с программой по обеспечению безопасности и защите от беспилотников. Если SIM-карта оставалась неактивной в течение 72 часов или использовалась в международном роуминге, доступ к интернету и SMS будет блокироваться на срок до 24 часов. Для снятия ограничения пользователю необходимо будет подтвердить свою личность по ссылке, направленной оператором, или через кол-центр.

Свинцов отметил, что злоумышленники могут воспользоваться этой ситуацией, рассылая фальшивые ссылки прямо в аэропортах. Он считает, что новая мера скорее навредит безопасности, чем усилит её, и призвал к внимательному мониторингу ситуации. Если будут зафиксированы массовые жалобы на мошеннические сообщения после введения новых правил, возможно, потребуется пересмотреть данную норму.