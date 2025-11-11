В ФСБ рассказали о предотвращении попытки угона Киевом российского МиГ-31

ФСБ России сообщила о том, что была предотвращена операция украинской военной разведки по угону российского истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», передает ТАСС. По информации ведомства, целью угонщиков была провокация против крупнейшей авиабазы НАТО, расположенной в румынском городе Констанца. Операцию по угону МиГ-31 готовило ГУР МО Украины при поддержке британских спецслужб. В качестве стимула для российских летчиков, участвующих в угоне, предполагалось вознаграждение в размере 3 миллионов долларов.