Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 310
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 543
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 110
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 036
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
У рязанца конфисковали два автомобиля за повторное пьяное вождение
В январе и июле 2025 года мужчина, ранее лишенный «прав» за пьяное вождение, снова сел за руль в состоянии опьянения. Его остановили полицейские. Мужчина признал вину. Суд назначил ему принудительные работы на полтора года с удержанием из зарплаты 5% в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на четыре года два месяца. Кроме того, у мужчины конфисковали два автомобиля. Приговор вступил в законную силу.

Жителю Сасовского района вынесли приговор за повторное пьяное вождение. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе райсуда.

В январе и июле 2025 года мужчина, ранее лишенный «прав» за вождение в нетрезвом виде, снова сел за руль в состоянии опьянения. Его остановили полицейские.

Мужчина признал вину. Суд назначил ему принудительные работы на полтора года с удержанием из зарплаты 5% в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на четыре года два месяца.

Кроме того, у мужчины конфисковали два автомобиля.

Приговор вступил в законную силу.