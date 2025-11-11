У рязанца конфисковали два автомобиля за повторное пьяное вождение

В январе и июле 2025 года мужчина, ранее лишенный «прав» за пьяное вождение, снова сел за руль в состоянии опьянения. Его остановили полицейские. Мужчина признал вину. Суд назначил ему принудительные работы на полтора года с удержанием из зарплаты 5% в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на четыре года два месяца. Кроме того, у мужчины конфисковали два автомобиля. Приговор вступил в законную силу.

Жителю Сасовского района вынесли приговор за повторное пьяное вождение. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе райсуда.

В январе и июле 2025 года мужчина, ранее лишенный «прав» за вождение в нетрезвом виде, снова сел за руль в состоянии опьянения. Его остановили полицейские.

Мужчина признал вину. Суд назначил ему принудительные работы на полтора года с удержанием из зарплаты 5% в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на четыре года два месяца.

Кроме того, у мужчины конфисковали два автомобиля.

Приговор вступил в законную силу.